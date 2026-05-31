Міка Ньютон розповіла про 12 років шлюбу з чоловіком-американцем, який допоміг їй побороти рак

Після понад 13-річної перерви українська співачка Міка Ньютон повернулася на українську сцену та вперше відверто заговорила про чоловіка-продюсера Кріса Сааведру, який став її головною опорою в найважчий період життя — під час боротьби з онкологією.

На фестивалі «Покоління» у Києві артистка не лише презентувала україномовні версії своїх відомих хітів, а й поділилася подробицями особистого життя. Поруч із нею весь час перебував чоловік — американський продюсер Кріс Сааведра. За словами співачки, він чудово розуміє особливості її професії та завжди знає, коли варто взяти ситуацію під контроль. Саме тому під час заходу він уважно стежив за спілкуванням артистки з пресою. Міка ж лише похвалила коханого за його вчинок.

«Він мій агент, тому він все розуміє. Я ніяких заборон взагалі не давала. Але він молодець, все тямить», — поділилася співачка в коментарі Blick.ua.

Міка Ньютон з чоловіком у день весілля / © instagram.com/mikanewton

Подружжя разом уже 12 років, і за цей час, зізнається артистка, вони стали практично одним цілим. Попри повномасштабну війну, Кріс не відмовляється від поїздок до України й цього разу також супроводжує дружину під час її концертного туру. Ба більше, Міка планує показати чоловікові нові куточки країни, зокрема Карпати, які він ще не бачив.

«Ми з ним 12 років разом. Ми як одна людина. Ми віримо в долю. Якщо, не дай Бог, щось має статися, воно станеться. Я ставлю себе на місце українців. Розумію, що українці — це нереально сильні люди, їм нічого не страшно. А я українка, тож і мені нічого не страшно», — наголосила виконавиця.

Міка Ньютон з чоловіком / © instagram.com/mikanewton

Особливими для артистки стали й емоції від першого великого виступу в Україні за багато років. Вона зізналася, що вихід на сцену мав для неї зовсім інше значення після пережитої онкологічної хвороби. Саме тоді поруч із нею залишався Кріс, підтримуючи на кожному етапі лікування.

«Емоції найкращі. Відчуваю себе дуже щасливою людиною, що я взагалі жива. Бо в мене був дуже рідкий вид раку. І мене могло тут не бути. Тож я просто щаслива людина, що змогла вийти на сцену і поспілкуватися для Києва. Для мене це реально велика честь», — сказала Міка Ньютон.

Міка Ньютон в лікарні / © instagram.com/mikanewton

Зазначимо, про серйозні проблеми зі здоров’ям співачки стало відомо 2019 року. Медики діагностували у неї рак яєчника. Спочатку артистка не підозрювала небезпеки, адже списувала зміни в організмі на звичайний набір ваги. Після додаткових обстежень лікарі виявили пухлину. Частину лікування Міка проходила в Україні, а згодом продовжила боротьбу з хворобою у США. У 2021 році вона повідомила, що перебуває в ремісії, та неодноразово наголошувала: пережити цей складний період їй допомогли чоловік і близькі люди.

