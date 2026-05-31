"Пташка" з Азовсталі розкрила, як схудла на 30 кг за сім місяців

Катерина "Пташка" Поліщук / © instagram.com/ptashka_from_azovstal

Українська військова Катерина Поліщук, відома як «Пташка» з Азовсталі, відверто зізналась, що допомогло їй схуднути за сім місяців на 30 кілограмів.

Минулий рік для Катерини став роком кардинальних змін. Військова неабияк схудла. Звичайно, у користувачів виникає чимало запитань і прохань дати поради. Тож, у своєму Instagram «Пташка» зізналась, що допомогло їй схуднути.

Перші 30 кіло військова позбулась за сім місяців. Далі «Пташка» дотримувалась більш здорового схуднення. Зокрема, Катерина була на дефіциті калорій, їла багато овочів, якщо й пила солодкі газовані напої, то віддавала перевагу тим, які не містять у складі цукор, також вона використовувала цукрозамінники, готувала собі сама, важила продукти, не звинувачувала себе у зривах та багато рухалась.

«От мої секрети: дефіцит калорій. Гугліть і читайте на упаковках калораж. Алкоголь калорійний. Пельмені і ковбаса теж бувають з низьким вмістом жиру та високим білком. Багато овочів. Метод Гарвардської тарілки. Замінила солодкі газовані напої на напої без цукру. Цукор майже нікуди не додаю. Цукрозамінник. Кава чорна без молока. Корисно не дорівнює несмачно. Готую сама. Олія в спреї. Ваги для продуктів. Зрив — не вирок. Вага стоїть — продовжуємо прогулянки. Рух», — поділилась військова.

Водночас Катерина Поліщук наголосила, що не є дієтологом чи експертом зі схуднення. «Пташка» лише поділилась правилами, які допомогли саме їй позбутися зайвих кілограмів.

