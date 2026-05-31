Сусід України поставив вступ до НАТО на паузу: що сталося

Молдова наразі не розглядає питання вступу до НАТО, оскільки більшість громадян країни не підтримує членство в Альянсі.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой в ефірі Eurosecuritate.

За його словами, такі рішення не можуть ухвалюватися без підтримки суспільства, навіть попри війну поруч з Молдовою та складну безпекову ситуацію в регіоні.

Попшой зазначив, що особисто підтримує євроатлантичний курс і вважає НАТО структурою, здатною надати Молдові реальні гарантії безпеки.

«Для мене Північноатлантичний альянс — це безпека. Я щирий прихильник усього, що стосується євроатлантичної безпеки. Не потрібен докторський ступінь, щоб зрозуміти: справжні гарантії безпеки нам може дати тільки НАТО», — заявив міністр.

Водночас він наголосив, що без суспільного консенсусу питання вступу до Альянсу не може бути практичним політичним рішенням.

За даними останнього опитування iData, проти вступу Молдови до НАТО виступають 54,5% громадян. Підтримують таку ідею 33,6% опитаних.

