- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 579
- Время на прочтение
- 1 мин
Сосед Украины поставил вступление в НАТО на паузу: что произошло
Молдова пока не планирует вступать в НАТО, несмотря на войну рядом и сложную ситуацию в регионе. В Кишиневе объясняют это отсутствием поддержки большинства граждан.
Молдова пока не рассматривает вопрос вступления в НАТО, поскольку большинство граждан страны не поддерживают членство в Альянсе.
Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой в эфире Eurosecuritate.
По его словам, такие решения не могут приниматься без поддержки общества, даже несмотря на войну рядом с Молдовой и сложную ситуацию в регионе.
Попшой отметил, что лично поддерживает евроатлантический курс и считает НАТО структурой, способной предоставить Молдове реальные гарантии безопасности.
«Для меня Североатлантический альянс – это безопасность. Я искренний поклонник всего, что касается евроатлантической безопасности. Не нужна докторская степень, чтобы понять, что настоящие гарантии безопасности нам может дать только НАТО», — заявил министр.
В то же время, он подчеркнул, что без общественного консенсуса вопрос вступления в Альянс не может быть практическим политическим решением.
По данным последнего опроса iData, против вступления Молдовы в НАТО выступают 54,5% граждан. Поддерживают такую идею 33,6% опрошенных.
Ранее сообщалось, что после инцидента с российским беспилотником в румынском городе Галац Италия решила ускорить отправку военного контингента в Румынию, чтобы усилить подготовку к противодействию угрозам со стороны Москвы.
Мы ранее информировали, что в Литве снова зафиксировали акт гибридной агрессии со стороны Беларуси, направленный против гражданского авиасообщения.