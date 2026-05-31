Трамп планує різко скоротити військову присутність США в Європі

Дональд Трамп / © Associated Press

Сполучені Штати мають намір скоротити частину своєї військової присутності в Європі швидше, ніж передбачалося в рамках планів НАТО.

Про це повідомляє Welt.

За даними видання, союзники не отримають значного перехідного періоду для адаптації до змін.

Представник Міністерства оборони США зазначив, що відповідні пропозиції планують включити до наступної конференції НАТО з питань забезпечення збройних сил, яка відбудеться у червні.

«Ми хочемо надати союзникам необхідну інформацію та ясність, щоб якомога швидше та ефективніше просувати перехід до європейської оборони, в якій союзники беруть на себе основну відповідальність за конвенційну оборону Європи», — заявив співрозмовник видання.

Як зазначається, така позиція відповідає вимогам Дональда Трампа, які він озвучував ще під час свого першого президентського терміну. Після повернення до Білого дому у січні 2025 року ці підходи були закріплені в оновлених стратегічних документах США.

Логіка Вашингтона полягає в тому, що Сполучені Штати не можуть одночасно вести протистояння на кількох напрямках, тому пріоритет зміщується в бік Індо-Тихоокеанського регіону та стримування Китаю. У цьому контексті відповідальність за оборону Європи має поступово переходити до європейських країн.

Водночас війна проти Ірану, як зазначається, лише посилила цей стратегічний курс.

У європейських столицях очікували поетапного та скоординованого виведення американських сил. Натомість, за даними Welt am Sonntag, нинішні плани не передбачають суттєвого перехідного періоду.

Представник Пентагону також заявив, що Трамп зберігає за собою право ухвалювати рішення щодо військової присутності США на власний розсуд.

За інформацією видання, під час зустрічі в Брюсселі американська сторона вже повідомила союзників про намір частково переглянути один із напрямів спільного стримування. Зокрема, йдеться про скорочення кількості винищувачів США в Європі приблизно на третину.

Найбільш відчутні зміни можуть стосуватися Моделі сил НАТО (NFM) — системи швидкого реагування Альянсу, яка визначає готовність військ до розгортання у різні терміни, включно з масовою мобілізацією до 800 тисяч військових.

У межах цієї системи йдеться про стратегічну авіацію, високоточні засоби ураження великої дальності, військово-морські сили та літаки-заправники.

Аналітики зазначають, що скорочення американської присутності може послабити основу 5-ї статті НАТО про колективну оборону.

Особливе занепокоєння це викликає у країнах Балтії, де дислоковані сили Альянсу мають забезпечити початкову оборону до прибуття підкріплення.

Як пише видання, у військових колах США в Європі вже лунають сумніви щодо здатності НАТО повністю реалізувати регіональні оборонні плани у разі подальших скорочень.

