Премʼєрка Данії назвала головний фактор, який стримує Росію від нападу на Європу

Росія може готуватися до розгортання нової хвилі агресії проти європейських держав і лише Україна стримує Кремль від цього.

Про це в інтерв’ю польському виданню Gazeta Wyborcza заявила виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

За її словами, такий сценарій є цілком реальним, хоча точно передбачити його форму або напрямок неможливо.

«На жаль, такий сценарій є можливим. Я не можу передбачити, як саме і де саме ситуація загостриться. Я також не можу передбачити, з чим нам мати справу. Але в тому, що нас чекає нова хвиля агресії з боку Росії, я впевнена», — заявила Фредеріксен.

Вона наголосила, що Данія поділяє оцінку Польщі щодо рівня російської загрози, яка ґрунтується на історичному досвіді.

За її словами, війна, розв’язана Кремлем, є частиною ширшого тиску на європейську систему безпеки, тому Захід має продовжувати підтримку України.

«Розв’язана Кремлем війна спрямована проти всієї європейської архітектури безпеки, тому західний світ має лише один вихід — підтримувати Україну всіма силами й за будь-яку ціну», — наголосила вона.

Окремо Фредеріксен припустила, що можливі дії Росії можуть починатися з гібридних атак.

«Можливо, якась операція під чужим прапором? Або якась нова форма гібридної війни? Вона триває скрізь, росіяни постійно порушують кордони», — сказала прем’єрка.

Вона додала, що головним стримувальним фактором для Москви залишаються втрати у війні проти України.

«Те, що їх стримує, — це втрати, яких вони зазнають в Україні. Вони застрягли, війна поглинає більшість їхніх військових ресурсів. У тому числі людських», — зазначила Фредеріксен.

Водночас вона наголосила, що Європа сьогодні краще підготовлена до можливих загроз, ніж кілька років тому.

