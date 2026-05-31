- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 230
- Час на прочитання
- 2 хв
Премʼєрка Данії назвала головний фактор, який стримує Росію від нападу на Європу
Країнам Європи необхідно якомога більше підтримувати Україну, щоб стримувати РФ.
Росія може готуватися до розгортання нової хвилі агресії проти європейських держав і лише Україна стримує Кремль від цього.
Про це в інтерв’ю польському виданню Gazeta Wyborcza заявила виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.
За її словами, такий сценарій є цілком реальним, хоча точно передбачити його форму або напрямок неможливо.
«На жаль, такий сценарій є можливим. Я не можу передбачити, як саме і де саме ситуація загостриться. Я також не можу передбачити, з чим нам мати справу. Але в тому, що нас чекає нова хвиля агресії з боку Росії, я впевнена», — заявила Фредеріксен.
Вона наголосила, що Данія поділяє оцінку Польщі щодо рівня російської загрози, яка ґрунтується на історичному досвіді.
За її словами, війна, розв’язана Кремлем, є частиною ширшого тиску на європейську систему безпеки, тому Захід має продовжувати підтримку України.
«Розв’язана Кремлем війна спрямована проти всієї європейської архітектури безпеки, тому західний світ має лише один вихід — підтримувати Україну всіма силами й за будь-яку ціну», — наголосила вона.
Окремо Фредеріксен припустила, що можливі дії Росії можуть починатися з гібридних атак.
«Можливо, якась операція під чужим прапором? Або якась нова форма гібридної війни? Вона триває скрізь, росіяни постійно порушують кордони», — сказала прем’єрка.
Вона додала, що головним стримувальним фактором для Москви залишаються втрати у війні проти України.
«Те, що їх стримує, — це втрати, яких вони зазнають в Україні. Вони застрягли, війна поглинає більшість їхніх військових ресурсів. У тому числі людських», — зазначила Фредеріксен.
Водночас вона наголосила, що Європа сьогодні краще підготовлена до можливих загроз, ніж кілька років тому.
Раніше повідомлялося, що Росія може завдати удару по військовому об’єкту в Європі, щоб розколоти союзників України.
Ми раніше інформували, що диктатор Путін заявив про "законні цілі" в Європі та процитував Геббельса.