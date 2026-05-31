У День Києва західні посольства відповіли на погрози Росії та зробили щемку заяву (відео)

Після заяв РФ про можливі удари по столиці України посольства трьох європейських країн виступили зі спільним зверненнями. Так, відомства Німеччини, Франції та Великої Британії у День Києва заявили, що продовжують працювати у звичайному режимі, попри погрози Росії щодо нових атак та заклики до іноземних дипломатів залишити місто.

Спільну заяву дипломатичних місій оприлюднили 31 травня у соцмережах.

«Ми тут, дорогий Києве. Ти став нам другим домом, і тебе неможливо не любити. Твоїх прекрасних, мужніх людей, які повертають світло навіть після найтемніших ночей. Твою відкритість світу й віру — у часи випробувань. Твою впертість і боротьбу за свободу», — йдеться у зверненні.

Дата публікації 15:54, 31.05.26

Дипломати також наголосили, що вірять у майбутнє української столиці та пишаються підтримкою України під час війни.

«Ми віримо в твоє майбутнє і пишаємося бути поруч із тобою. Непохитно твої — Посольство Німеччини, Посольство Франції, Посольство Великої Британії», — зазначили у спільному повідомленні.

Заява пролунала на тлі нових погроз з боку Росії. Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що російська армія нібито «приступає» до системних ударів по об’єктах у Києві, які Москва вважає пов’язаними із ЗСУ.

Заява РФ про чергову атаку на Україну

25 травня МЗС РФ також заявило про намір «послідовно завдавати системних ударів» по підприємствах оборонно-промислового комплексу України, зокрема у Києві.

У російській заяві згадувалися можливі атаки на «центри ухвалення рішень» та командні пункти. Окремо Москва закликала іноземних громадян і дипломатичні місії залишити Київ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що такі погрози є спробою психологічного тиску на міжнародних партнерів і дипломатів.

«Російський шантаж не спрацює», — наголосив глава МЗС України, подякувавши державам-партнерам за підтримку та продовження роботи їхніх представництв у столиці.

