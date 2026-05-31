У День Києва західні посольства відповіли на погрози Росії та зробили щемку заяву (відео)

Посольства трьох країн заявили про роботу в Києві попри погрози РФ.

Юлія Абрамова
Після заяв РФ про можливі удари по столиці України посольства трьох європейських країн виступили зі спільним зверненнями. Так, відомства Німеччини, Франції та Великої Британії у День Києва заявили, що продовжують працювати у звичайному режимі, попри погрози Росії щодо нових атак та заклики до іноземних дипломатів залишити місто.

Спільну заяву дипломатичних місій оприлюднили 31 травня у соцмережах.

«Ми тут, дорогий Києве. Ти став нам другим домом, і тебе неможливо не любити. Твоїх прекрасних, мужніх людей, які повертають світло навіть після найтемніших ночей. Твою відкритість світу й віру — у часи випробувань. Твою впертість і боротьбу за свободу», — йдеться у зверненні.

Дипломати також наголосили, що вірять у майбутнє української столиці та пишаються підтримкою України під час війни.

«Ми віримо в твоє майбутнє і пишаємося бути поруч із тобою. Непохитно твої — Посольство Німеччини, Посольство Франції, Посольство Великої Британії», — зазначили у спільному повідомленні.

Заява пролунала на тлі нових погроз з боку Росії. Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що російська армія нібито «приступає» до системних ударів по об’єктах у Києві, які Москва вважає пов’язаними із ЗСУ.

Заява РФ про чергову атаку на Україну

25 травня МЗС РФ також заявило про намір «послідовно завдавати системних ударів» по підприємствах оборонно-промислового комплексу України, зокрема у Києві.

У російській заяві згадувалися можливі атаки на «центри ухвалення рішень» та командні пункти. Окремо Москва закликала іноземних громадян і дипломатичні місії залишити Київ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що такі погрози є спробою психологічного тиску на міжнародних партнерів і дипломатів.

«Російський шантаж не спрацює», — наголосив глава МЗС України, подякувавши державам-партнерам за підтримку та продовження роботи їхніх представництв у столиці.

