Євген Хмара здивував виконанням легендарної пісні у тунелі метро з колегою на ефектному інструменті

Євген Хмара

Український піаніст Євген Хмара оригінально привітав Київ із Днем міста, виконавши легендарну пісню «Як тебе не любити, Києве мій» просто в тунелі столичного метро.

Для незвичного музичного перформансу артист обрав локацію, яка останніми роками набула особливого значення для киян. До підземки спустили білий рояль, за яким сів музикант. До нього приєднався відомий барабанщик Олександр Селезньов. Разом вони переосмислили культову композицію про столицю. Відео виступу Хмара оприлюднив у соцмережах. Ролик швидко привернув увагу підписників.

«Як тебе не любити, Києве мій» в тунелі київського метрополітену на білому роялі та «джавеліні». Наша столиця. Наше серце. Наш центр сили, свободи та історії. Києве, з Днем народження!», — написав музикант.

Особливого звучання номеру додав інструмент, який обрав Селезньов. Ритм композиції він відбивав на «Джавеліні», що надало виступу додаткового символізму. Саме поєднання музики, метро та військового атрибута викликало жваве обговорення серед українців.

У коментарях під відео українці також відзначили незвичну акустику тунелю та емоційність виконання. Багато хто назвав цей виступ одним із найзворушливіших привітань Києву цьогоріч.

Зазначимо, Євген Хмара здобув широку популярність після участі в шоу «Україна має талант». Сьогодні він є одним із найвідоміших українських піаністів і композиторів, який регулярно вражає публіку масштабними музичними проєктами та нестандартними перформансами.

