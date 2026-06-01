Экс-муж путинистки Снежаны Егоровой удивил сообщениями, которые от нее получает

Украинский режиссер и клипмейкер Семен Горов удивил сообщениями, которые получает от бывшей жены, скандальной ведущей-путинистки Снежаны Егоровой.

Экс-супруги не общаются и не поддерживают связь. Семен Горов в интервью Oboz.ua говорит, что заблокировал бывшую жену в соцсетях. Однако, по его словам, скандальная ведущая находит методы, как с ним связаться, и присылает сообщения. Режиссер говорит, что Снежана Егорова пишет ему неприятные вещи. Он старается на это не реагировать, а лишь снова ее блокирует.

«Нет, мы не общаемся. Иногда она может написать мне какие-то неприятные вещи. Я блокирую — появляются какие-то другие способы написать. Но я в это уже не погружаюсь», — делится клипмейкер.

Семен Горов честно признается, что не понимает такого поведения бывшей жены. Однако он считает, что таким образом она реагирует, когда он вспоминает о ней. И это при том, что Семен Горов избегает комментариев, касающихся Егоровой. Сообщения бывшей жены режиссер старается не читать и не реагировать на них. По его словам, у каждого из них уже давно собственная жизнь.

«Думаю, в основном реакция на мои интервью. Потому что я сам, честно говоря, никогда не говорю о ней каких-то жестких вещей. Но журналисты часто интерпретируют слова по-своему. Например, я говорю: „Мы не общаемся“. А потом выходит заголовок вроде: „Семен Горов не общается с предательницей“. Она это видит, ее это, видимо, тригерит — и она мне пишет что-то там. Но я стараюсь не читать и не реагировать. У каждого из нас давно другая жизнь», — подытожил режиссер.

Отметим, Семен Горов и Снежана Егорова заключили брак в 1992 году, а через 10 лет развелись. У бывших супругов есть две общие дочери — Анастасия и Александра.

