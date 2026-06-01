ЕС готовит "удар" по украинским мужчинам за рубежом: что планирует

Европейский Союз рассматривает возможность существенного пересмотра программы временной защиты для украинцев. Под удар могут попасть мужчины призывного возраста, которые находятся в странах блока.

Об этом сообщает Еuractiv.

Страны ЕС обсуждают возможность не распространять будущие продления программы временной защиты на украинских мужчин призывного возраста. Именно эта программа после начала полномасштабной войны дала приют более чем 4 млн человек, которые были вынуждены покинуть Украину из-за российского вторжения.

Идея возникла в рамках дискуссий о дальнейшей судьбе Директивы ЕС о временной защите. Этот механизм позволяет гражданам Украины проживать и работать в странах Европы без необходимости проходить стандартные национальные процедуры получения убежища. Его ввели после полномасштабного вторжения России, а после принятого в прошлом году решения действие программы было продлено до марта 2027 года.

По данным из внутреннего документа Совета ЕС, одним из вариантов, который сейчас рассматривается, является дальнейшее продление механизма с изменением условий его применения. Среди возможных изменений называют «исключение мужчин призывного возраста» или лиц, которые покинули территорию Украины с нарушением установленных правил.

В случае принятия такого решения новые правила будут касаться только тех людей, которые будут обращаться за получением статуса временной защиты в будущем.

Заметим, в прошлом году Европейская комиссия рекомендовала правительствам стран-членов начать подготовку к постепенному сворачиванию программы временной защиты. В 2024 году также были утверждены рекомендации по «скоординированному переходу» к более стабильным формам правового статуса, однако пока этот процесс продвигается неравномерно.

В ряде стран также выразили обеспокоенность тем, что «растущая доля недавно прибывших состоит из мужчин призывного возраста». Согласно документу, некоторые государства считают, что действующий механизм необходимо пересмотреть «также в интересах Украины» — для поддержки ее сопротивления российской агрессии и содействия будущему восстановлению государства.

Дальнейшую судьбу этой системы планируют обсудить министры по вопросам миграции на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел на этой неделе. Ожидается, что во время встречи они определят политические ориентиры относительно следующих шагов. В то же время любые изменения или новое продление механизма потребуют официальной инициативы со стороны Еврокомиссии.

Пока в Еврокомиссии не сообщают, будет ли внесено предложение об очередном продлении программы. В ответ на запрос журналистов представитель институции отметил, что консультации с правительствами государств-членов все еще продолжаются.

Изменения для украинских беженцев-мужчин в ЕС — чего ожидать

Напомним, в мае стало известно, что ЕС рассматривает возможность продления временной защиты для украинцев до 2027 года, но с ограничениями для мужчин призывного возраста. Спецпредставительница Илва Йоханссон заявила, что предоставление убежища военнообязанным, которые незаконно пересекли границу, противоречит поддержке Украины в войне. Окончательного решения еще нет, дискуссии продолжаются, а возможные ограничения называют «незначительными».

К слову, депортация украинских мужчин из стран ЕС возможна только по решению местных властей, поскольку у Украины нет полномочий определять условия пребывания своих граждан за рубежом. Согласно договору о реадмиссии, Украина обязана принять лиц обратно только в случае, если страна ЕС официально докажет их гражданство и отсутствие законных оснований для дальнейшего пребывания, соблюдая четкую процедуру передачи.

