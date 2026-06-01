- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 1 мин
Спортивная королева: Матильда бельгийская поучаствовала в забеге в Брюсселе
Королева Матильда приняла участие в спортивном забеге.
Ее Величество уже вернулась из США, где вместе со своим мужем королем Филиппом присутствовала на церемонии вручения дипломов Гарвардской школы Кеннеди, которую закончила их старшая дочь принцесса Елизавета.
А 31 мая королева Матильда приняла участие в 46-м забеге на 20 км в Брюсселе. Она была одета в черные лосины и спортивную кофту, волосы собрала в хвост и надела солнцезащитные очки. Также у Матильды на пальце было ее помолвочное кольцо с крупным сапфировым камнем.
Королева бежала вместе с другими бегунами, а королевский дворец поделился фотографиями на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее мы показывали, как датская королевская семья принимала участие в спортивном забеге.