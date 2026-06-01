ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
69
Время на прочтение
1 мин

Спортивная королева: Матильда бельгийская поучаствовала в забеге в Брюсселе

Королева Матильда приняла участие в спортивном забеге.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Ее Величество уже вернулась из США, где вместе со своим мужем королем Филиппом присутствовала на церемонии вручения дипломов Гарвардской школы Кеннеди, которую закончила их старшая дочь принцесса Елизавета.

Король Филипп, принцесса Елизавета и королева Матильда / © Getty Images

Король Филипп, принцесса Елизавета и королева Матильда / © Getty Images

А 31 мая королева Матильда приняла участие в 46-м забеге на 20 км в Брюсселе. Она была одета в черные лосины и спортивную кофту, волосы собрала в хвост и надела солнцезащитные очки. Также у Матильды на пальце было ее помолвочное кольцо с крупным сапфировым камнем.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева бежала вместе с другими бегунами, а королевский дворец поделился фотографиями на своей странице в Instagram.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как датская королевская семья принимала участие в спортивном забеге.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
69
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie