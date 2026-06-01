Какие дома самые надежные во время обстрелов: эксперты оценили прочность панели и монолитов

Поврежденный обстрелом дом / © Associated Press

Различные типы жилых домов имеют разную стойкость к ударам, однако самыми надежными и устойчивыми остаются монолитные железобетонные конструкции.

Об этом сообщила народная депутат Анна Бондарь в эфире Киевского времени.

По словам Бондарь, большинство панельных домов проектировались для мирного времени, а не для условий войны, поэтому вопрос их безопасности сегодня стал особенно актуальным.

В то же время эксперт по градостроительству Виктор Глеба отметил, что даже панельные дома могут иметь разную прочность.

В качестве примера Глеба привел Бородянку, где часть панельных домов выдержала прямые авиаудары.

Эксперт подчеркнул, что в случае прямого попадания в дом шансов спастись в квартире практически нет, поэтому во время тревог необходимо идти к укрытию.

Напомним, враг продолжает терроризировать украинские города, нанося массированные удары как ночью, так и посреди дня.

Какие объекты намного надежнее собственной квартиры и почему во время тревоги стоит искать прочные конструкции — ТСН.ua рассказал эксперт по безопасности, руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб» Игорь Молодан.

