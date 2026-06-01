Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 1-3 июня

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 1-3 июня 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник и вторник, 1 и 2 июня, прогнозируется низкая солнечная активность. По данным специалистов, геомагнитная обстановка в эти дни будет спокойной и стабильной: магнитных бурь и ощутимых магнитных волнений не ожидается. Магнитосфера Земли останется в пределах нормы, что создаст благоприятные условия для самочувствия большинства людей. Начало недели пройдет без резких всплесков солнечной активности и значительных возмущений геомагнитного поля.

Реклама

Однако уже в среду, 3 июня, солнечная активность несколько усилится. Ожидаются слабые магнитные волнения с К-индексом 3–4, что соответствует зеленому и желтому уровням геомагнитной активности. Такие колебания считаются незначительными и не способны существенно повлиять на самочувствие людей. Специалисты отмечают, что подобный уровень активности обычно проходит практически незаметно даже для большинства людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

Новости партнеров