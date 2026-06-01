Что будет с организмом, если каждый день есть клубнику

Клубника давно стала одной из самых любимых ягод в мире. Ее добавляют в смузи, йогурты, каши, десерты или просто едят свежей. Но за приятным вкусом скрывается настоящий набор полезных веществ, об этом рассказало издание Real Simple.

По словам диетолога Мии Син, клубника содержит витамин С, клетчатку, фолаты, калий и мощные антиоксиданты. Причем только в 150г ягод обеспечивает почти 100% суточной потребности в витамине С.

Пищевая ценность на 150 г:

Калории — 53 ккал

Белки — 1,1 г

Углеводы — 12,7 г

Сахара — 8,1 г

Клетчатка — 3,3 г

Жиры — 0,5 г

Микроэлементы:

Витамин С — 97,6 мг

Калий — 254 мг

Кальций — 26,6 мг

Магний — 21,6 мг

Фосфор — 39,8 мг

Натрий — 1,66 мг

Кишечник

Одним из главных преимуществ клубники является ее высокое содержание клетчатки. Диетолог Джиана ДиМария объясняет, что клетчатка поддерживает нормальную работу пищеварительной системы и способствует регулярной работе кишечника.

Кроме того, клубника содержит пектин — разновидность пребиотической клетчатки, которая служит пищей для полезных бактерий кишечника. Во время ферментации этих волокон образуются короткоцепочечные жирные кислоты, в частности бутират, который поддерживает здоровье кишечника и помогает уменьшать воспаление.

Иммунитет

Состояние кишечника напрямую связано с работой иммунной системы. По оценкам специалистов, более 70% иммунных клеток организма расположены именно там.

Добавьте к этому высокое содержание витамина С и станет понятно, почему клубника считается настоящим союзником иммунитета. Витамин С накапливается в белых кровяных клетках и помогает им эффективнее бороться с бактериями и вирусами. Также он участвует в выработке и работе лимфоцитов и фагоцитов — клеток, которые защищают организм от инфекций.

Сердце

Регулярное употребление клубники может положительно влиять и на сердечно-сосудистую систему. По словам Мии Син, здесь работают сразу три компонента:

клетчатка помогает снижать уровень «плохого» холестерина LDL

калий поддерживает здоровое артериальное давление и уравновешивает действие натрия

антоцианы — природные пигменты, которые придают ягодам красный цвет, способствуют здоровью сосудов и уменьшают оксидативный стресс.

Меньше воспаления и оксидативного стресса

Клубника богата такими антиоксидантами, как витамин С, антоцианы и другие полифенолы. Они нейтрализуют свободные радикалы и помогают снижать уровень воспалительных процессов в организме.

Это важно, ведь хроническое воспаление и оксидативный стресс влияют на повышение риска развития сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Конечно, сама клубника не является волшебной таблеткой, но как часть сбалансированного рациона она может способствовать профилактике этих состояний.

Минусы клубники

Для большинства людей клубника является безопасным продуктом для ежедневного потребления. Однако некоторые нюансы все же существуют.

Если вы не привыкли к большому количеству клетчатки, резкое увеличение порций может вызвать вздутие или дискомфорт в пищеварительной системе. Поэтому диетологи советуют увеличивать ее потребление постепенно.

Также стоит быть осторожными людям, которые имеют ограничения по витамину С. Например, во время некоторых видов химиотерапии или лучевой терапии высокие дозы этого витамина могут влиять на эффективность лечения.

Еще одна категория — люди с гемохроматозом, заболеванием, при котором организм накапливает избыток железа. Поскольку витамин С усиливает усвоение железа, чрезмерное потребление продуктов с его высоким содержанием может быть нежелательным.

Оптимальная порция клубники — примерно 150 г ягод в день или около восьми больших клубник. Именно такое количество считается одной порцией фруктов. В то же время взрослым рекомендуется потреблять около 300 г фруктов ежедневно. Поэтому клубника может легко стать половиной этой нормы.

Однако специалисты напоминают, что даже самый полезный продукт не должен быть единственным источником питательных веществ. Для максимальной пользы важно разнообразить рацион и чередовать разные фрукты и ягоды.

