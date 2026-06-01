В цветочном платье H&M и босоножках: кронпринцесса Виктория посетила выставку
Шведская кронпринцесса Виктория присутствовала на открытии выставки в Ландскроне, посвященной прибытию тысяч датских беженцев в Швецию во время войны.
Кронпринцесса Виктория посетила открытие новой выставки в цитадели Ландскрона, посвященной истории датских евреев, бежавших в Швецию во время Второй мировой войны.
Выставка под названием «Flykten 43» («Рейс 43») рассказывает историю тысяч людей, нашедших убежище в Швеции во время нацистской оккупации. Визит также позволил кронпринцессе из первых рук узнать о научно-исследовательской и природоохранной работе, проводимой для сохранения памяти об этих событиях.
Для этого выхода кронпринцесса выбрала зеленое платье с принтом из коллекции Conscious Exclusive 2018 от H&M. Платье средней длины было украшено цветочным принтом в розовых оттенках и длинными рукавами. Принцесса дополнила образ тонким поясом того же оттенка и обула босоножки от H&M. В руках у Виктории был маленький зеленый клатч, в ушах серьги-висюльки с зелеными камнями от Ebba Brahe Jewellery.
Что касается макияжа и прически, Виктория выбрала низкий пучок с боковым пробором, которая полностью оставляла лицо открытым. Макияж остался верен обычному стилю кронпринцессы, очень естественный и выгодно подчеркивающий черты лица, с акцентом на глаза и нюдовые губы.
Отметим, что это платье на кронпринцессе мы уже видели в марте 2018 года на семинаре, организованном организацией WaterAid, которая работает над обеспечением доступа к чистой воде и санитарии в различных странах мира.