Удары ВСУ по Крыму спровоцировали дефицит топлива: враг признал эффективность украинских атак

Удары ВСУ по Крыму / © Силы специальных операций ВСУ

Реклама

Российские оккупанты жалуются на удары по Крыму и отсутствие топлива. В частности, пропагандист канала Соловьева, так называемый Fighterbomber, подвел итоги ударов ВСУ.

Об этом рассказал блогер и политический обозреватель Денис Казанский.

Россияне жалуются на удары ВСУ по Крыму

Российский пропагандист Fighterbomber (Илья Туманов) пожаловался на эффективные удары ВСУ по Крыму. В частности, он поделился, почему в Крыму обострился топливный кризис.

Реклама

После результативных ударов Сил обороны в Крыму разрешили перевозить топливо только по железной дороге в отдельных случаях. Российские владельцы цистерн отказываются их предоставлять из-за отсутствия страхования.

Кроме того, железнодорожный пирс заблокирован, а все три железнодорожных парома выведены из строя. Новый паром россияне рассчитывают построить не раньше сентября.

Также врагу не хватает моряков для их обслуживания.

Пропагандист добавил, что альтернативные пути поставки топлива в Крым также заблокированы или недействительны. Из-за этого на автомобильных паромах образовались очереди до 5 суток, а гражданские водители наотрез отказываются везти автоцистерны через оккупированные территории даже за двойную или тройную плату.

Реклама

Ситуацию на самом полуострове усугубляет то, что частный бизнес не хочет хранить топливо на своих базах из-за постоянных атак ВСУ.

Страховые компании отказываются страховать топливо от риска украинских ударов.

Денис Казанский написал, что единственный возможный выход из топливного коллапса в Крыму — прекращение агрессии против Украины.

Украинские атаки на Россию и оккупированные территории: последние новости

Напомним, в ночь на 31 мая российский Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру «Роснефти» и обеспечивает топливом оккупационные войска, атаковали ударные беспилотники. В городе раздались взрывы, и, по предварительным данным мониторинговых каналов, была поражена установка изомеризации.

Реклама

Кроме этого, удар беспилотников понесла нефтебаза в населенном пункте Матвеев Курган Ростовской области, что привело к возгоранию топливного хранилища частного предприятия. Эту информацию подтвердил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В ночь на 29 мая украинские дроны атаковали стратегические промышленные объекты хранения топлива в Волгограде и Ярославле. Тогда из-за угрозы БпЛА власти временно останавливали работу ярославского аэропорта и перекрывали движение в сторону Москвы, а среди пораженных объектов оказался крупнейший в Волгоградской области НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

Силы обороны также ударили по военным объектам противника на оккупированных территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей на глубине 70–100 км от линии фронта. Всего зафиксировано 21 результативное попадание.

Операцию провели подразделения 414-й бригады «Птахи Мадяра» и 413-го «Рейд» в координации с Центром глубинного поражения СБС. Под удар, в частности, попал полигон подразделений 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ — формирование, которое совершало военные преступления в Буче.

Реклама

По предварительным данным, зафиксировано 9 погибших, 9 раненых и 13 пропавших без вести. Среди поражений также полигон «Трехизбенка» в районе Кряковки, полигон возле «Приморского Посада», газовое хранилище в Енакиево и российские логистические маршруты в Донецкой области.

Новости партнеров