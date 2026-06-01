Четыре сценария войны в Украине: что готовит Путин и возможна ли атака на НАТО

Президент России Владимир Путин и война в Украине

Датский военный аналитик Андерс Нильсен определил четыре ключевых сценария развития войны в Украине. Их оценил преподаватель Валерий Пекарь, который считает наиболее вероятным вариантом эскалацию на страны НАТО.

Такое мнение преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и Бизнес-школы УКУ высказал на своей Facebook-странице.

Пекарь сообщил, что Нильсен очертил четыре возможных сценария дальнейшего развития нынешней ситуации.

Реальное перемирие

Преимущества для российского режима: возможность стабилизировать экономику и снизить уровень социальной напряженности. Недостатки для российского режима: фактическое признание неспособности захватить «свои» территории, а также возвращение «ветеранов СВО».

Замораживание линии фронта с продолжением войны

Преимущества для российского режима: сохранение устойчивости власти и шанс на победу из-за постепенного истощения Украины. Недостатки: углубление экономического кризиса и связанных с ним проблем.

Полномасштабная мобилизация в РФ

Преимущества для российского режима: возможность усилить давление и увеличить шансы на победу. Недостатки: угроза экономического коллапса, рост общественного недовольства и вероятность раскола среди элит.

Атака на страны НАТО

Преимущества для российского режима: попытка запугать европейские страны с целью ослабления поддержки Украины. Недостатки: риск жесткой реакции со стороны Европы.

«Технически все четыре сценария возможны. Режим имеет достаточно ресурса для проведения мобилизации. Армия имеет достаточно ресурса для атаки либо на страны Балтии, либо на Польшу (с применением или без применения сухопутных войск)», — считает преподаватель.

По мнению Нильсена, самым логичным вариантом представляется замораживание фронта с последующим продолжением войны.

В то же время Пекарь отметил, логика президента России Владимира Путина отличается от подхода военного аналитика. Еще в январе преподаватель анализировал действия диктатора и описывал их как логику непрерывной эскалации, которую назвал «доминированием за столом».

"Лично я считаю эскалацию на страны НАТО наиболее вероятным сценарием, писал об этом много раз и в украинской, и в польской прессе. Риск высокий, но в случае успеха это позволяет России сразу достичь стратегических целей войны: вывести из игры Европейский Союз, снять санкции, вернуть себе замороженные активы и прервать поддержку Украины (без поддержки Европы Украина долго не протянет)», — высказал мнение Пекарь.

При этом он отметил, что США вряд ли станут на сторону Европы, а Китай может получить от такого развития событий собственные выгоды. В то же время в случае готовности Европы к такому сценарию и усиления военной интеграции с Украиной ситуация для России может быстро стать критической. Именно такой подход, по оценке автора, характерен для Путина: ставка на максимально рискованный вариант с самым большим повышением ставок и потенциально самым большим выигрышем в случае успеха.

"В то же время мобилизацию также не стоит сбрасывать со счетов, и это означает, что Украине в целом и каждому, и каждой из нас стоит думать, что делать в этом сценарии», — резюмировал преподаватель.

Напомним, ранее Пекарь высказал мнение, что глобальные стратегии в войне не изменились с осени: Россия продолжает давление, Украина фокусируется на нейтрализации врага и ударах по бюджету РФ, Европа наращивает собственное производство, США стремятся дистанцироваться, а Китай ждет ослабления оппонентов. По мнению эксперта, Путин не остановит войну, пока имеет ресурсы, поэтому Россия будет воевать до исчерпания денег. Несмотря на экономический спад, внутренние бунты в стране-агрессоре маловероятны, а реальные изменения возможны только через раскол элит. Для Украины главные риски пока внутренние, поэтому ключевой задачей является сохранение внутренней устойчивости, поскольку поддержки Европы достаточно для продолжения борьбы.

