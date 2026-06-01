В Украине утвердили тарифы на свет с 1 июня: сколько будем платить

Правительство продлило действие фиксированной цены на электроэнергию для населения.

Анастасия Павленко
Тариф на свет не изменится / © pixabay.com

Украинцам пока не стоит ожидать изменений стоимости электроэнергии. Бытовые потребители и дальше будут платить за электроэнергию по действующей ставке — 4,32 грн за киловатт-час.

Соответствующее решение Кабинета министров предусматривает сохранение нынешнего тарифа, по меньшей мере, до 31 октября 2026 года.

Отдельные условия будут действовать для потребителей, использующих электроотопление, а также для жилых домов, не подключенных к газовым сетям.

В частности, для них в период отопительного сезона — с 1 октября по 30 апреля — будет применяться пониженная цена электроэнергии.

За потребление до 2 000 кВтч в месяц тариф будет составлять 2,64 грн за кВтч, а за объемы сверх установленного лимита — 4,32 грн за кВтч.

При наличии трехзонных электросчетчиков тариф на свет составит:

  • с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — 6,48 грн за кВт-ч

  • с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, а также с 22:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-ч

  • с 23:00 до 7:00 — 1,73 грн за кВт-ч

Ранее сообщалось, что по окончании военного положения в Украине повышение тарифов на электроэнергию будет поэтапным. Повышение тарифов для бизнеса в 2026 году, вероятно, будет происходить в два этапа. Аналогичный подход будет применяться и для населения после окончания войны.

