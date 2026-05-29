Путин сделал циничное заявление о завершении войны в Украине

Президент РФ Владимир Путин сделал ряд циничных заявлений относительно войны против Украины, отметив вымышленные успехи российской армии на поле боя.

Хозяина Кремля, который провел брифинг в пятницу, 29 мая, цитируют российские пропагандисты.

Путин заявил, что называть конкретные сроки завершения так называемой «СВО» в условиях боевых действий якобы «опрометчиво».

При этом он утверждал, что ситуация на фронте, по его мнению, развивается таким образом, что Россия может говорить о «возможности быстрого завершения конфликта», фактически оценивая динамику боевых действий как благоприятную для российской армии.

«Вы же видите, что наши войска наступают на всех направлениях каждый божий день», — самоуверенно заявил президент государства-агрессора.

Он также отметил, что контакты по Украине якобы сохраняются, однако полноценные переговоры пока не ведутся.

По словам Путина, Россия «готова к переговорам» и не отказывается от них в будущем.

Заявления президента РФ прозвучали на фоне ситуации на фронте, которая не подтверждает «успешного наступления» российской оккупационной армии или приближения завершения войны.

Напомним, после самого короткого в истории России военного парада 9 мая президент РФ Владимир Путин неожиданно заявил, что война в Украине якобы стремительно приближается к своему завершению.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор имеет искаженное представление об «успехах» своих войск в Украине, потому что ему врут о ситуации на фронте.

Ранее издание Bild назвало три главных фактора, которые превращают войну на истощение в серьезную проблему для Кремля.

