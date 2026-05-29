Встреча Зеленского и Путина: озвучено, на какие компромиссы может согласиться Украина

На данный момент Кремль не демонстрирует признаков готовности к дипломатии. Необходима встреча на уровне лидеров — президента Владимира Зеленского и «фюрера» Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время выступления в Верховной Раде.

«Дипломатическая оценка: мирные усилия при лидерстве США сейчас на паузе. В то же время участие Америки остается крайне важным. Таковы геополитические реалии. Можно констатировать, что трехсторонний формат на уровне делегаций достиг предела результативности. Необходима встреча на уровне лидеров», — подчеркнул глава МИД.

По его словам, из-за неконструктивной позиции Москвы нет прогресса. Страна-агрессор не демонстрирует желания прибегать к дипломатии, а только усиливает свой террор и выдвигает новые ультиматумы. В частности, Кремль требует вывода ВСУ из Донецкой области и «настаивает, чтобы там были российский флаг, валюта, юрисдикция».

«Это неприемлемо. Украина не примет никаких формул за счет суверенитета или территориальной целостности. Остановка боевых действий на линии столкновения способна открыть путь к более широким переговорам. У Украины есть действенные предложения», — подчеркнул Сибига.

Ранее Сибига заявил, что у Украины и ЕС есть «карты» , чтобы приблизить завершение войны с РФ. В частности, говорит министр, динамика войны меняется, а асимметричная стратегия Киева приносит результаты. По его словам, сейчас настал момент, когда эти возможности нужно использовать.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас убеждена, что Москва готовит ловушку, когда настаивает на том, что хочет сама выбрать переговорщика от ЕС . Дипломат предостерегла европейских партнеров от попыток России влиять на формат возможных переговоров.

