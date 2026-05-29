Зустріч Зеленського і Путіна: озвучено, на які компроміси може погодитися Україна

Наразі Кремль не демонструє ознак готовності до дипломатії. Необхідна зустріч на рівні лідерів — президента Володимира Зеленського і «фюрера» Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час виступу у Верховній Раді.

«Дипломатична оцінка: мирні зусилля за лідерства США зараз на паузі. Водночас залучення Америки залишається вкрай важливим. Такі геополітичні реалії. Можна констатувати, що тристоронній формат на рівні делегацій досяг межі результативності. Необхідна зустріч на рівні лідерів», — наголосив очільник МЗС.

За його словами, через неконструктивну позицію Москви немає прогресу. Країна-агресорка не демонструє бажання вдаватися до дипломатії, а натомість лише посилює свій терор і висуває нові ультиматуми. Зокрема, Кремль вимагає виведення ЗСУ з Донецької області та «наполягає, щоб там був російський прапор, валюта, юрисдикція».

«Це неприйнятно. Україна не прийме жодних формул коштом суверенітету чи територіальної цілісності. Зупинення бойових дій на лінії зіткнення здатне відкрити шлях до ширших переговорів. Україна має дієві пропозиції», — наголосив Сибіга.

Раніше Сибіга заявив, що Україна та ЄС мають «карти», щоб наблизити завершення війни з РФ. Зокрема, каже міністр, динаміка війни змінюється, а асиметрична стратегія Києва приносить результати, За його словами, зараз настав момент, коли ці можливості потрібно використати.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила переконання, що Москва готує пастку, коли наполягає на тому, що хоче сама обрати переговірника від ЄС. Дипломатка застерегла європейських партнерів від спроб Росії впливати на формат можливих переговорів.

