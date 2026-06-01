Россияне пытаются вести наступление широким фронтом — ISW

ВСУ держат фронт

Россияне продолжают наступательные действия по нескольким направлениям. Враг применяет уже привычную тактику инфильтраций.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, ни одна из сторон не имела продвижения.

В то же время, наиболее напряженной ситуация остается на Купянском направлении, где давление не снижается. Одним из ключевых для врага остается Запорожский фронт, где РФ наращивает штурмовые подразделения, но успеха не имеет.

«Силы обороны Украины удерживают фронт и в отдельных направлениях уже перехватывают стратегическую инициативу у врага. Украинским военным удалось остановить продвижение противника и наносить ему значительные потери, которые сейчас превышают прошлогодние показатели. Несмотря на концентрацию сил РФ на Донецком направлении, общая ситуация постепенно улучшается», — говорится в сообщении аналитиков.

По словам обозревателя Константина Машовца, российское командование пытается вести наступление широким фронтом в сторону реки Оскол, однако вряд ли сможет выделить для этого достаточно резервов, поскольку приоритетными остаются Купянское и Лиманское направления.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщал, что российские войска активизировали штурмовые действия на Ореховском направлении в Запорожской области и перебрасывают дополнительные резервы для поддержания высокого темпа атак.

Война в Украине кардинально меняется: значительную часть штурмовых и логистических задач теперь выполняют беспилотные платформы, которые дают Силам обороны технологическое преимущество. Как сообщает CNN, роботизированные системы уже самостоятельно захватывают позиции врага, а оккупанты прозвали эти аппараты «тихой смертью» из-за их внезапности и мощи.

В свою очередь бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что в войне России против Украины наступил переломный момент в пользу Киева, и это постепенно начинают осознавать как в Европе, так и в Вашингтоне. В то же время генерал разочаровывает, что республиканская администрация США не видит в России врага и колеблется с помощью, хотя главное, что могут сделать партнеры — инвестировать в оборонную промышленность Украины.

