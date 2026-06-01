ЗСУ тримають фронт / © Associated Press

Росіяни продовжують наступальні дії на кількох напрямках. Ворог застосовує вже звичну тактику інфільтрацій.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, жодна зі сторін не мала просування.

Водночас найбільш напруженою ситуація залишається на Куп’янському напрямку, де тиск не спадає. Одним із ключових для ворога залишається Запорізький фронт, де РФ нарощує штурмові підрозділи, але успіху не має.

«Сили оборони України утримують фронт і на окремих напрямках уже перехоплюють стратегічну ініціативу у ворога. Українським військовим вдалося зупинити просування противника та завдавати йому значних втрат, які нині перевищують торішні показники. Попри концентрацію сил РФ на Донецькому напрямку, загальна ситуація поступово покращується», — йдеться у повідомленні аналітиків.

За словами оглядача Костянтина Машовця, російське командування намагається вести наступ широким фронтом у бік річки Оскіл, однак навряд чи зможе виділити для цього достатньо резервів, оскільки пріоритетними залишаються Куп’янський та Лиманський напрямки.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомляв, що російські війська активізували штурмові дії на Оріхівському напрямку в Запорізькій області та перекидають додаткові резерви для підтримання високого темпу атак.

Війна в Україні кардинально змінюється: значну частину штурмових та логістичних завдань тепер виконують безпілотні платформи, що дає Силам оборони технологічну перевагу. Як повідомляє CNN, роботизовані системи вже самостійно захоплюють позиції ворога, а окупанти прозвали ці апарати «тихою смертю» через їхню раптовість і потужність.

Своєю чергою колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що у війні Росії проти України настав переламний момент на користь Києва, і це поступово починають усвідомлювати як у Європі, так і у Вашингтоні. Водночас генерала розчаровує, що республіканська адміністрація США не бачить у Росії ворога та вагається з допомогою, хоча головне, що можуть зробити партнери — інвестувати в оборонну промисловість України.

