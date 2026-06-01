Обласний центр пережив дві нічні атаки — що там зараз відбувається

Ворог потужно атакував Одесу — є постраждалі. За даними місцевої влади, минулося без жертв.

Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Facebook / Сергій Лисак

Уночі росіяни атакували Одесу — у місті є постраждалі.

Про це повідомили в МВА.

«Станом на 7:00, внаслідок двох нічних атак на місто, постраждали п’ятеро людей. Двох госпіталізовано, двом надали допомогу на місці, ще одна людина від госпіталізації відмовилася», — зазначив очільник МВА Сергій Лисак.

Крім того, пошкоджені багатоквартирні будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура.

За попередніми даними, вибито 82 вікна, 72 з яких уже закрито. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та відновлення пошкоджених будівель.

Раніше повідомлялося, що безпілотник типу «Герань-2» атакував житловий сектор у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару пошкоджено дошкільний навчальний заклад та кілька житлових будинків.

