Обласний центр пережив дві нічні атаки — що там зараз відбувається
Ворог потужно атакував Одесу — є постраждалі. За даними місцевої влади, минулося без жертв.
Уночі росіяни атакували Одесу — у місті є постраждалі.
Про це повідомили в МВА.
«Станом на 7:00, внаслідок двох нічних атак на місто, постраждали п’ятеро людей. Двох госпіталізовано, двом надали допомогу на місці, ще одна людина від госпіталізації відмовилася», — зазначив очільник МВА Сергій Лисак.
Крім того, пошкоджені багатоквартирні будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура.
За попередніми даними, вибито 82 вікна, 72 з яких уже закрито. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та відновлення пошкоджених будівель.
Раніше повідомлялося, що безпілотник типу «Герань-2» атакував житловий сектор у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару пошкоджено дошкільний навчальний заклад та кілька житлових будинків.