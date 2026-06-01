Росіяни вгатили по Запоріжжю — куди влучили (фото)

Росіяни обстріляли Запоріжжя. Пошкоджений будинок, є постраждала.

Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Росіяни не припиняють атакувати Запоріжжя. Зрання містяни знову чули звуки вибухів.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Ворог атакував обласний центр. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалій 73-річній жінці медики надають усю необхідну допомогу., — зазначив він.

Федоров також уточнив, що упродовж доби окупанти завдали 941 удар по 40 населених пунктах Запорізької області.

На місці атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Na місці атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Окупанти зруйнували будинок / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Окупанти зруйнували будинок / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Нічна атака по Україні — останні новини

Ворог потужно атакував Одесу — є постраждалі. За даними місцевої влади, минулося без жертв.

Станом на 7:00, внаслідок двох нічних атак на місто, постраждали п’ятеро людей. Двох госпіталізовано, двом надали допомогу на місці, ще одна людина від госпіталізації відмовилася.

Безпілотник типу «Герань-2» атакував житловий сектор у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару пошкоджено дошкільний навчальний заклад та кілька житлових будинків.

