Росіяни вгатили по Запоріжжю — куди влучили (фото)
Росіяни обстріляли Запоріжжя. Пошкоджений будинок, є постраждала.
Росіяни не припиняють атакувати Запоріжжя. Зрання містяни знову чули звуки вибухів.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
«Ворог атакував обласний центр. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалій 73-річній жінці медики надають усю необхідну допомогу., — зазначив він.
Федоров також уточнив, що упродовж доби окупанти завдали 941 удар по 40 населених пунктах Запорізької області.
Нічна атака по Україні — останні новини
Ворог потужно атакував Одесу — є постраждалі. За даними місцевої влади, минулося без жертв.
Станом на 7:00, внаслідок двох нічних атак на місто, постраждали п’ятеро людей. Двох госпіталізовано, двом надали допомогу на місці, ще одна людина від госпіталізації відмовилася.
Безпілотник типу «Герань-2» атакував житловий сектор у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару пошкоджено дошкільний навчальний заклад та кілька житлових будинків.