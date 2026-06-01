Атака на Одесу / © Facebook / Сергій Лисак

Реклама

Унаслідок нічної російської атаки на Одесу постраждали четверо місцевих жителів. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

Про наслідки удару повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Сергій Лисак.

В Одесі після атаки дронів постраждали четверо людей (фото) (4 фото) © Facebook / Сергій Лисак © Facebook / Сергій Лисак © Facebook / Сергій Лисак © Facebook / Сергій Лисак

За його словами, внаслідок ворожого удару також сталися займання двох одноповерхових житлових будинків. На місцях працюють рятувальники, комунальні служби, правоохоронці та представники благодійних організацій.

Реклама

Для допомоги постраждалим мешканцям розгорнули оперативні штаби. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Нагадаємо, вдень 27 травня російська армія запустила по Україні БпЛА. Під прицілом вчергове була Одеса. В місті сталися влучання, стало відомо про потерпілих.

Новини партнерів