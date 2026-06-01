Укрaїнa
68
У Харкові пролунало близько 10 ударів: місто атакують російські дрони

Російські війська завдали близько десяти ударів по околицях Слобідського району Харкова. Водночас над містом продовжують фіксувати ворожі безпілотники.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Харкові вночі пролунала серія вибухів. Російські війська завдали близько десяти ударів по околицях Слобідського району, що межують з окружною дорогою.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Зафіксовано біля 10 ворожих ударів на околицях Слобідського району, що межують з окружною. Будьте обережні — на Харків ще йдуть ворожі бойові дрони», — написав він.

Мер закликав жителів міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях, оскільки загроза нових атак залишається актуальною.

Інформація щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі уточнюється. У місті триває повітряна тривога.

раніше вибухи пролунали на Харківщині: росіяни вгатили ракетою, є загиблий

