У Харкові пролунало близько 10 ударів: місто атакують російські дрони

Дрон / © ТСН.ua

У Харкові вночі пролунала серія вибухів. Російські війська завдали близько десяти ударів по околицях Слобідського району, що межують з окружною дорогою.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Зафіксовано біля 10 ворожих ударів на околицях Слобідського району, що межують з окружною. Будьте обережні — на Харків ще йдуть ворожі бойові дрони», — написав він.

Мер закликав жителів міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях, оскільки загроза нових атак залишається актуальною.

Інформація щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі уточнюється. У місті триває повітряна тривога.

