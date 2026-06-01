- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 68
- Час на прочитання
- 1 хв
У Харкові пролунало близько 10 ударів: місто атакують російські дрони
Російські війська завдали близько десяти ударів по околицях Слобідського району Харкова. Водночас над містом продовжують фіксувати ворожі безпілотники.
У Харкові вночі пролунала серія вибухів. Російські війська завдали близько десяти ударів по околицях Слобідського району, що межують з окружною дорогою.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
«Зафіксовано біля 10 ворожих ударів на околицях Слобідського району, що межують з окружною. Будьте обережні — на Харків ще йдуть ворожі бойові дрони», — написав він.
Мер закликав жителів міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях, оскільки загроза нових атак залишається актуальною.
Інформація щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі уточнюється. У місті триває повітряна тривога.
Нагадаємо, що раніше вибухи пролунали на Харківщині: росіяни вгатили ракетою, є загиблий