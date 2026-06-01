У Харкові після ударів дронів палають гаражі та авто: є попередні дані про постраждалих

У Харкові триває ліквідація наслідків російської атаки ударними безпілотниками. За уточненою інформацією, одне з влучань сталося по гаражному кооперативу поблизу багатоповерхових житлових будинків.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок удару загорілися гаражі та автомобілі. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Крім того, надходять попередні дані про кількох постраждалих в Основ'янському та Слобідському районах міста. Їхня точна кількість і стан поки що встановлюються.

Також зафіксовано ще одне влучання у Київському районі Харкова. На місці працюють екстрені служби, наслідки атаки з'ясовуються.

Міська влада закликає жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не наближатися до місць влучань.

