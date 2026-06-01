Ізраїль захопив середньовічний замок у Лівані та поглиблює наступ проти «Хезболли»

Ізраїльські війська захопили стратегічно важливий замок Бофор на півдні Лівану та продовжують просуватися углиб території країни, попри оголошене раніше перемир’я з угрупованням «Хезболла».

Про це повідомляє Reuters.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що віддав наказ військовим розширити операцію в Лівані проти підтримуваного Іраном шиїтського угруповання «Хезболла». За його словами, кампанія ще не завершена, а метою залишається послаблення військового потенціалу організації.

Ізраїльська армія повідомила, що її підрозділи взяли під контроль 900-річний замок Бофор та прилеглий стратегічний хребет у південному Лівані. Об’єкт розташований на височині та дозволяє контролювати значну частину прикордонних районів Лівану й півночі Ізраїлю. Військові також заявили про операції в районі долини Ваді-ас-Салукі та поблизу міста Набатія, яке вважається одним із центрів впливу «Хезболли».

Наступ відбувається на тлі крихкого перемир’я, укладеного за посередництва США у квітні. Водночас останніми днями бойові дії знову активізувалися: «Хезболла» здійснила одну з наймасштабніших атак ракетами та безпілотниками по півночі Ізраїлю від часу оголошення припинення вогню, а Ізраїль відповів новими ударами та наземним просуванням.

За даними ліванської влади, від початку нинішньої ескалації загинули понад 3,3 тисячі людей, а понад мільйон були змушені залишити свої домівки. Ізраїль повідомляє про загибель 24 військових і чотирьох цивільних.

Захоплення замку Бофор стало першим поверненням ізраїльських військ до цієї фортеці від часу їхнього виходу з південного Лівану 2000 року.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном подовжено ще на три тижні.

