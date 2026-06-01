Израиль захватил средневековый замок в Ливане и усугубляет наступление против «Хезболлы»

Израильские войска захватили стратегически важный замок Бофор на юге Ливана и продолжают продвигаться в глубь территории страны, несмотря на объявленное ранее перемирие с группировкой «Хезболла».

Об этом сообщает Reuters .

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ военным расширить операцию в Ливане против поддерживаемой Ираном шиитской группировки «Хезболла». По его словам, кампания еще не завершена, а целью остается ослабление военного потенциала организации.

Израильская армия сообщила, что ее подразделения взяли под контроль 900-летний замок Бофор и близлежащий стратегический хребет в южном Ливане. Объект расположен на возвышенности и позволяет контролировать значительную часть приграничных районов Ливана и севера Израиля. Военные также заявили об операциях в районе долины Вади-ас-Салуки и вблизи города Набатия, считающегося одним из центров влияния «Хезболлы».

Наступление происходит на фоне хрупкого перемирия, заключенного при посредничестве США в апреле. В то же время, в последние дни боевые действия снова активизировались: «Хезболла» совершила одну из самых масштабных атак ракетами и беспилотниками по северу Израиля со времени объявления прекращения огня, а Израиль ответил новыми ударами и наземным продвижением.

По данным ливанской власти, с начала нынешней эскалации погибли более 3,3 тысяч человек, а более миллиона были вынуждены покинуть свои дома. Израиль сообщает о гибели 24 военных и четырех гражданских.

Захват замка Бофор стал первым возвращением израильских войск в эту крепость со времени их выхода из южного Ливана в 2000 году.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном продлен еще на три недели.

