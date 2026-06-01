В Сумах дрон РФ ударил по жилому сектору: поврежден детсад и дома

Российские войска нанесли удар беспилотником типа «Герань-2» по жилому сектору Ковпаковского района Сум .

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко .

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В результате атаки повреждено дошкольное учебное заведение — в здании выбито более 20 окон. Также получили повреждения четыре близлежащих жилых дома, где выбито около 60 окон и балконных рам.

Специалисты продолжают обследование территории и уточняют масштабы разрушений. На месте работают соответствующие службы.

Напомним, что ранее российские дроны массированно атаковали Сумщину : в Конотопе по меньшей мере шесть пострадавших

