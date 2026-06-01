Тиждень 1–7 червня відкриє літо енергією руху, оновлення та нових можливостей: руни вказують, що саме в цей період багато знаків зодіаку отримають підказки щодо свого подальшого шляху. Події можуть розвиватися швидко, а рішення, ухвалені на початку червня, матимуть вплив на найближчі тижні. Для когось цей час стане стартом нового проєкту, знайомства чи важливої зміни, а для когось — моментом завершення старих справ і підготовки до нового етапу. Важливо залишатися відкритими до змін і не проґавити можливості, які з’являтимуться у найнесподіваніший спосіб.

Рунічний прогноз на 1–7 червня для всіх знаків зодіаку

Овен — Уруз

Тиждень сили, активності та впевнених рішень. Вашої енергії вистачить для реалізації складних задумів.

Телець — Одал

На перший план вийдуть питання дому, стабільності та довгострокових планів.

Близнята — Ансуз

Важливі новини, зустрічі та розмови можуть суттєво вплинути на ваші рішення.

Рак — Беркана

Час внутрішнього оновлення, відновлення сил і поступового розвитку важливих справ.

Лев — Тейваз

Тиждень боротьби за свої цілі. Ваша наполегливість допоможе досягти бажаного.

Діва — Іса

Не поспішайте. Деякі процеси потребуватимуть терпіння і холодного розрахунку.

Терези — Гебо

Партнерство, підтримка та нові знайомства принесуть корисні можливості.

Скорпіон — Дагаз

На вас чекає важливе усвідомлення або несподіваний поворот подій.

Стрілець — Райдо

Рух вперед, подорожі та нові проєкти можуть стати головною темою тижня.

Козоріг — Йера

Почнуть з'являтися результати роботи, яку ви виконували протягом останніх місяців.

Водолій — Інгуз

Завершення старого етапу відкриє двері до нового періоду розвитку.

Риби — Лагуз

Інтуїція допоможе вам ухвалювати правильні рішення навіть у неоднозначних ситуаціях.

Загальна енергія тижня

1–7 червня — це час починань, важливих рішень і нових можливостей.

Те, що ви розпочнете цього тижня, може мати довготривалий вплив на події всього літа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

