Молдова і Румунія можуть об’єднатися: резонансна заява очільника МЗС

Очільник МЗС Молдови Міхай Попшой / © Associated Press

Реклама

Очільник МЗС Молдови Міхай Попшой заявив, що підтримав би об’єднання з Румунією. За його словами, ця тема більше не має бути табуйованою у суспільстві.

Про це міністр сказав у ефірі радіостанції Vocea Basarabiei.

«Ця тема (об’єднання Молдови з Румунією — ред.) більше не повинна бути табуйованою», — заявив Попшой.

Реклама

Міністр заявив, що питання можливого об’єднання регулярно піднімається під час зустрічей із громадянами, тому воно потребує відкритого суспільного обговорення.

За його словами, якщо ця ідея отримає суттєву підтримку серед населення, до питання об’єднання можна буде повернутися вже конкретніше — як у найближчій перспективі, так і в майбутньому.

Водночас Попшой підкреслив, що ключовим стратегічним курсом для Молдови залишається європейська інтеграція.

Коментуючи можливість проведення референдуму, міністр зазначив, що підтримав би таку ініціативу.

Реклама

«Будучи громадянином Румунії, я не можу проголосувати „проти“», — сказав очільник МЗС.

Можливе об’єднання Молдови з Румунією — що відомо

Нагадаємо, влітку 2025 року президент Румунії Нікушор Дан висловився за об’єднання з Молдовою, зазначивши, що це можливо лише за наявності взаємної політичної волі та успішного шляху сусідньої країни до ЄС, який він прогнозує на найближчі 3-4 роки. У самій Молдові ідея викликає суперечки: прихильники, як-от політик Октавіан Цику, вбачають в уніонізмі гарантію безпеки, особливо в контексті війни в Україні, тоді як проросійські сили на чолі з Ігорем Додоном категорично виступають проти.

Президентка Молдови Мая Санду у січні 2026 року заявила, що підтримала б об’єднання з Румунією лише у разі схвалення такого рішення громадянами на загальнонаціональному референдумі. Вона визнала, що через складну геополітичну ситуацію та загрозу з боку Росії маленьким державам стає важче зберігати суверенітет, проте наразі в суспільстві відсутній консенсус щодо уніонізму. Тож на цьому етапі Санду вважає пріоритетом інтеграцію Молдови до ЄС, оскільки більшість громадян підтримують саме цей шлях.

Новини партнерів