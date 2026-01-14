Румунія / © Associated Press

Реклама

Радник президента Румунії Еуджен Томак заявив, що Бухарест готовий обговорювати сценарій об’єднання з Молдовою лише у разі, якщо Кишинів розглядатиме це як реальну можливість.

Про це Томак сказав в інтерв’ю CaleaEuropeană.

«Румунія готова в будь-який момент сісти за стіл переговорів і серйозно обговорити цей сценарій, тільки якщо Республіка Молдова розглядатиме його як варіант», — сказав Томак.

Реклама

Він наголосив, що офіційна позиція Румунії щодо об’єднання з Молдовою не змінилася від 27 березня 2018 року, коли парламент країни ухвалив відповідну заяву без жодного голосу «проти». Томак додав, що спільною метою обох держав залишається прискорення європейської інтеграції Молдови, і підкреслив важливість ведення дискусії у «надзвичайно відповідальних і серйозних тонах».

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що підтримала б ідею об’єднання країни з Румунією, але лише за умови позитивного результату на загальнонаціональному референдумі.

«Подивіться, що відбувається сьогодні навколо Молдови. Маленькій країні, як Молдова, стає дедалі важче вижити як демократії, як суверенній країні і, звісно, протистояти Росії», — зазначила Санду.