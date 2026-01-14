Маршрут до Румунії через ліс: затримано ділка, що продавав "квитки" за кордон

Правоохоронці затримали чоловіка, який організував схему незаконного переправлення призовників до Румунії / © Поліція Києва

Поліція Києва та СБУ затримали мешканця області, який організував схему незаконного переправлення призовників до Румунії. За свої послуги зловмисник брав 10 тис. дол., обіцяючи безпечний піший маршрут в обхід пунктів пропуску.

Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці викрили та затримали жителя Київської області, який за 10 тис. дол. організовував незаконний виїзд чоловіків призовного віку за межі України.

Фігурант шукав потенційних «клієнтів» серед військовозобов’язаних. Під час особистих зустрічей він детально пояснював схему нелегального перетину державного кордону поза офіційними пунктами пропуску.

За даними слідства, порушник спланував маршрут переправлення: спершу чоловіків мали доправляти з Києва до готелю неподалік кордону, після чого — пішки переводити до Румунії в обхід контрольних пунктів.

Затримання фігуранта відбулося під час передавання коштів від одного з «клієнтів». Порушнику загрожує покарання у вигляді до дев’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, на Буковині водій Range Rover спробував прориватися до Румунії та наїхав на прикордонника, завдавши йому важких травм. Порушник проігнорував вимогу зупинитися, намагався протаранити інженерні загородження та травмував військовослужбовця, якого згодом терміново прооперували. Правоохоронці затримали шістьох пасажирів автівки, а самого водія наразі розшукують.