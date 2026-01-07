Сусідня країна відмовилася відправити свої війська до України, але є одне «але»

Армія Румунії. / © Associated Press

Реклама

Сусідня Румунія не планує відправляти своїх військових до України. Втім, Бухарест готовий зробити свій внесок, посилюючи безпеку в Чорному морі.

Про це йдеться у заяві президент Румунії Нікушор Дана.

«Румунія зобов’язалася надати не війська, а логістичну підтримку України, підготовку українських військових у Румунії чи інших європейських країнах у співпраці з арміями відповідних країн, участь у спільних програмах озброєння», — наголосив румунський лідер.

Реклама

Водночас у Мережі Х він повідомив, що його країна готова зробити свій внесок, продовжуючи підтримку України та посилюючи безпеку в Чорному морі, щоб запобігти новій війні.

«Мирні переговори досягли критичної фази. Наша єдність та координація важливіші, ніж будь-коли. Усі учасники рішуче підтримують зусилля під керівництвом США. Наша спільна мета — досягти справедливого і тривалого миру, заснованого на повазі до міжнародного права», — висловився Нікушор Дана.

Іноземні війська в Україні

Прем’єр Канади Марк Карні повідомив, що Оттава може розмістити свою армію в Україні у складі багатонаціональних сил, а також навчати українських військових. Втім, це можливе лише після укладення мирної угоди. З його слів, участь у іноземних силах матиме «набагато більший ефект, ніж, якби ми діяли самостійно».

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війська ФНР не будуть розміщені в Україні навіть після досягнення припинення вогню. Натомість, каже він, Берлін продовжить робити внесок — політичний, фінансовий і військовий.

Реклама

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголосив, що країна візьме на себе частку забезпечення миру після завершення бойових дій, надавши авіаційні, морські спроможності, а також забезпечить заходи у сфері підготовки кадрів.