Спадщина від далеких родичів: які податки доведеться сплатити

Якщо нерухомість отримана не від близьких родичів, доведеться сплатити 10% від її вартості.

Анастасія Павленко
Загальна сума податків становить 10% від оціночної вартості успадкованого майна

Нерухомість, отримана у спадок від родичів першого і другого ступеня споріднення, не оподатковується. Якщо людина отримала спадок від більш далеких родичів, як-от вітчим або мачуха, двоюрідні брати і сестри, тітки й дядьки, прадід і прабабуся, то податки заплатити доведеться.

Про це повідомили у пресслужбі Державної податкової служби.

Які податки потрібно сплатити

Для фізичних осіб, які є резидентами України, ставки податку такі:

  • податок на доходи фізичних осіб — 5%

  • військовий збір — 5%

Відсоток розраховується від оціночної вартості об’єкта спадщини. Наприклад, якщо оціночна вартість квартири становить 1,8 млн грн, сума податку становитиме 90 тисяч грн ПДФО і 90 тисяч грн військового збору — разом 180 тисяч грн.

Нагадаємо, 2026 року податок на нерухомість в Україні зросте через підвищення мінімальної зарплати до 8647 грн, що підняло максимальну ставку за «зайвий» метр до 120 грн. Оподатковується лише площа, що перевищує 60 кв. м для квартир, 120 кв. м для будинків або 180 кв. м для змішаного типу власності. Місцева влада може знижувати ставку, але не посилювати ліміти.

Власники квартир понад 300 кв.м та будинків понад 500 кв. м додатково сплачують 25 тисяч грн на рік. Платіжки мають надійти до 1 липня 2026 року.

