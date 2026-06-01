Укрaїнa
12
Окупанти вдарили дронами по Харкову: у місті значні руйнування, є поранені

У місті пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Анастасія Павленко
Харків постійно перебуває під інтенсивними обстрілами з боку російських військ / © Associated Press

Уночі Харків перебував під ворожою атакою. За останніми даними, четверо постраждалих.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«У Харкові постраждали жінки 34, 58, 65, 76 років. Пошкоджено скління вікон 8 багатоквартирних будинків, 4 приватні будинки, 7 автомобілів, 2 гаражі, газові та електромережі, світлофор», — уточнив він.

За його даними, ворог атакував Основ’янський, Слобідський, Холодногірський райони Харкова.

Нічна атака по Україні — останні новини

Ворог потужно атакував Одесу — є постраждалі. За даними місцевої влади, минулося без жертв.

Станом на 7:00, внаслідок двох нічних атак на місто, постраждали п’ятеро людей. Двох госпіталізовано, двом надали допомогу на місці, ще одна людина від госпіталізації відмовилася.

Безпілотник типу «Герань-2» атакував житловий сектор у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару пошкоджено дошкільний навчальний заклад та кілька житлових будинків.

