У Києві дорожній конфлікт закінчився стріляниною — водій отримав кулю у живіт

Через сварку на дорозі киянин ледь не застрелив іншого чоловіка.

Чоловіка затримано

У Києві водій під час дорожнього конфлікту вчинив стрілянину. Його вже затримано, тепер чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Києва.

«Чоловік здійснив три постріли у бік іншого водія. Потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями», — йдеться у повідомленні відомства.

У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та на пошуки зловмисника орієнтували всі наряди поліції. Зловмисник переховувався на дачі у Київській області.

Затримання зловмисника

Поліцейські з’ясували, що між водіями сталася дорожня суперечка через з’ясування пріоритету на дорозі. Під час сварки фігурант дістав пістолет та тричі вистрілив у бік 41-річного водія, після чого втік з місця події. Унаслідок стрілянини одна з куль влучила чоловікові в живіт. Його госпіталізовано із вогнепальним пораненням.

За силової підтримки спецпідрозділу КОРД слідчі провели обшук у помешканні фігуранта та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Пістолет вилучено.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва п’яний чоловік відкрив вогонь з пістолета посеред двору багатоповерхівок. Налякані мешканці терміново викликали поліцію, яка вже затримала зловмисника.

