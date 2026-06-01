Трамп зробив нову заяву про майбутню угоду з Іраном та ядерну зброю

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вкотре наголосив, що Іран не матиме права володіти ядерною зброєю в межах угоди, яка нині обговорюється між сторонами. За його словами, саме питання ядерної програми є ключовим у запропонованому документі.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

Раніше в інтерв’ю Fox News президент США заявив, що Іран погодився відмовитися від створення атомної зброї.

«Єдина гарантія, яка мені потрібна, це відсутність ядерної зброї. І вони погодилися на це», — сказав Трамп.

Водночас офіційний Тегеран продовжує заперечувати досягнення будь-яких домовленостей щодо своєї ядерної програми або запасів високозбагаченого урану, який потенційно може бути використаний для створення ядерної бомби.

Іранська влада наполягає, що атомна програма країни має виключно мирний характер і не переслідує військових цілей.

31 травня головний іранський переговірник та спікер парламенту Мохаммад Калібаф заявив в ефірі державного телебачення, що Тегеран не довіряє обіцянкам Сполучених Штатів.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі підтвердив продовження переговорів зі США, однак закликав утриматися від передчасних висновків. Він зазначив, що оцінювати перебіг переговорного процесу можна буде лише після досягнення чітких результатів.

Нагадаємо, заяви президента США Дональда Трампа про можливі домовленості з Іраном поки що не підкріплені реальними результатами. Таку думку висловив експерт Центру близькосхідних досліджень Микола Семиволос. За його словами, Вашингтон і Тегеран продовжують обмінюватися гучними заявами, однак конкретного прогресу в переговорах немає. Експерт вважає, що дії Трампа більше схожі на спробу психологічного тиску та привернення уваги, ніж на реалізацію чіткої стратегії. На думку Семиволоса, наразі ситуація навколо Ірану створює більше інформаційного шуму, ніж реальних змін у відносинах між сторонами.

