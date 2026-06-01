ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1100
Час на прочитання
1 хв

Атака на українскі міста: головні новини ночі 1 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 черня 2026 року:

  • У Харкові пролунало близько 10 ударів: місто атакували російські дрони Читати далі –>

  • У Харкові після ударів дронів палали гаражі та авто: є попередні дані про постраждалих Читати далі –>

  • Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі: зруйновано два поверхи Читати далі –>

  • У Сумах дрон РФ вдарив по житловому сектору: пошкоджено дитсадок та будинки Читати далі –>

  • В Одесі після атаки дронів постраждали четверо людей (фото) Читати далі –>

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie