Магнітна буря 1 червня: яка її потужність

Магнітна буря

У понеділок, 1 червня, активність Сонця послабиться і буде на низькому рівні. Це - К-індекс-2.7. Магнітна буря буде зеленого рівня.

Про це повідомили портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Останнім часом спостерігалося кілька невеликих корональних вибухів маси поблизу південного сходу, але вони не спрямовані на Землю. Тому геомагнітна активність має бути спокійною з деякими епізодичними активними періодами.

Магнітна буря 1 червня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

