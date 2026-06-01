Магнитная буря 1 июня: какая ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

В понедельник, 1 июня, активность Солнца расслабится и будет на низком уровне. Это — К-индекс-2.7. Магнитная буря будет зеленого уровня.

Об этом сообщили портал meteoagent и Британская геологическая служба.

В последнее время наблюдалось несколько небольших корональных взрывов массы у юго-востока, но они не направлены на Землю. Поэтому геомагнитная активность должна быть спокойна с некоторыми эпизодическими активными периодами.

Магнитная буря 1 июня. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

