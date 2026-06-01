Наследство от дальних родственников: какие налоги придется уплатить

Общая сумма налогов составляет 10% от оценочной стоимости унаследованного имущества

Недвижимость, полученная по наследству от родственников первой и второй степени родства, не облагается налогом. Если человек получил наследство от более дальних родственников, таких как отчим или мачеха, двоюродные братья и сестры, тети и дяди, прадед и прабабушка, то налоги заплатить придется.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

Какие налоги нужно уплатить

Для физических лиц, являющихся резидентами Украины, ставки налога такие:

налог на доходы физических лиц — 5%

военный сбор — 5%

Процент рассчитывается от оценочной стоимости объекта наследия. Например, если оценочная стоимость квартиры составляет 1,8 млн грн, сумма налога будет составлять 90 тысяч грн НДФЛ и 90 тысяч грн военного сбора — 180 тысяч грн.

Напомним, в 2026 году налог на недвижимость в Украине вырастет из-за повышения минимальной зарплаты до 8647 грн, что подняло максимальную ставку за «лишний» метр до 120 грн. Облагается только площадь, превышающая 60 кв. м для квартир, 120 кв. м для домов или 180 кв. м для смешанного типа принадлежности. Местные власти могут снижать ставку, но не усугублять лимиты.

Владельцы квартир свыше 300 кв. м и домов свыше 500 кв. м дополнительно платят 25 тысяч грн в год. Платежки должны поступить до 1 июля 2026 года.

