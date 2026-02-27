Домашнє завдання від МВФ: коли Україні доведеться підвищити податки та тарифи

МВФ / © Associated Press

Україна до кінця лютого має впровадити рекомендації про посилення процесу призначення членів наглядових рад державних компаній, а до кінця березня прийняти пакет податкових заходів на 2026–27 роки та призначити нового постійного голову Державної митної служби.

Це передбачає передбачає нова програма фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом.

«Передбачається скасування податкових пільг для імпорту через поштові посилки невеликої вартості; скасування пільг з ПДВ для спрощених режимів оподаткування шляхом введення обов’язкової реєстрації платниками ПДВ від 1 січня 2027 року спрощенців, оборот яких перевищує загальний поріг реєстрації платників ПДВ», — йдеться у документі.

Основні завдання для України:

До кінця лютого 2026 року необхідно впровадити рекомендації, зазначені в MEFP #51, для посилення процесу номінації до наглядових рад державних банків.

До кінця березня 2026 року треба призначити нового постійного очільника митниці та ухвалити пакет податкових заходів на 2026-27 роки:

оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи

скасування податкової пільги на імпорт у маловартісних поштових відправленнях до 150 €

запровадження назавжди підвищеного військового збору 5%

скасування звільнення від ПДВ для ФОП від 1 січня 2027 року, що перевищує загальний поріг реєстрації з ПДВ, який буде помірно підвищено, але не перевищуватиме 4 млн грн

До кінця червня 2026 року варто подати до Верховної Ради зміни до Податкового кодексу (як зазначено в MEFP №25), зокрема для узгодження правил трансфертного ціноутворення зі стандартами ОЕСР та імплементації Статті 4 Директиви ЄС проти ухилення від сплати податків (ATAD).

Потрібно затвердити оновлену стратегію щодо державних банків, яка враховує цілі приватизації та те, як гарантії, передбачені Статтею 7 Закону «Про банки і банківську діяльність», можуть бути поширені на всі мажоритарні системні державні банки.

До кінця липня 2026 року необхідно опублікувати технічний аналіз з кількісною оцінкою витрат на поточну квазіфіскальну діяльність в електро-, газо- та теплопостачанні, поширення існуючих субсидій та фіскально стійкі сценарії реформ для досягнення поступового відшкодування витрат. Це має бути зроблено із забезпеченням належного захисту вразливих споживачів та відображати висновки технічної допомоги МВФ Міністерству енергетики.

Потрібно призначити всіх членів ради Рахункової палати з пулу перевірених кандидатів відповідно до поправок 2024 року.

МВФ схвалив нову програму фінансування для України на $8,1 млрд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 26 лютого схвалила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на $8,1 мільярда.

Це гроші на покриття дефіциту бюджету — насамперед для виплати пенсій, зарплат учителям і лікарям, соціальної допомоги та фінансування медицини й освіти в умовах війни. Перший транш — $1,5 мільярда — Україна має отримати найближчим часом.

Програма розрахована на 2026—2029 роки. Вона замінює попередню модель співпраці, яку затвердили 2023-го — тоді розраховували, що активна фаза війни завершиться швидше. Тепер МВФ врахував, що війна триває, а витрати залишаються високими.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, програма передбачає жорсткішу податкову дисципліну. Серед умов — контроль за дефіцитом, стабільність цін і фінансової системи, а також зміни у податковій та антикорупційній політиці й правилах ринку праці.