Корисний напій для літніх людей / © Freepik

Реклама

Після 60 років організм потребує особливо делікатної підтримки. Порушення обміну речовин, зниження еластичності судин, повільніший метаболізм — все це природні процеси, які можна значно скоригувати простими щоденними звичками. Лікарі наголошують: один доступний напій здатен підсилити життєві сили, захистити серцево-судинну систему та навіть вплинути на тривалість життя.

Що пити після 60 років, щоб довго жити

За словами дієтологів і геронтологів, найкориснішим напоєм для людей старшого віку є зелений чай. І справа не лише в антиоксидантах, про які всі чули. Його ефект значно ширший. Зелений чай містить унікальні поліфеноли — катехіни, які сповільнюють старіння клітин, підтримують роботу мозку й допомагають організму протистояти хронічним запальним процесам. Саме через них цей напій називають «еліксиром довгого життя».

Покращує роботу серця та судин. У людей після 60 років найуразливіше місце — серцево-судинна система. Зелений чай допомагає знизити рівень «поганого» холестерину, зміцнити стінки судин, покращити циркуляцію крові, зменшити ризик інсульту та інфаркту. Катехіни роблять судини еластичнішими, що важливо при підвищеному тиску.

Підтримує мозок і пам’ять. Регулярне вживання зеленого чаю стимулює роботу нейронів, покращує концентрацію та зменшує ризик вікових когнітивних порушень. Люди, які п’ють цей напій щодня, рідше стикаються із втомою, забудькуватістю та уповільненим мисленням.

Покращує травлення та пришвидшує метаболізм. У старшому віці метаболізм природно сповільнюється, що часто призводить до набору ваги чи проблем зі шлунком. Зелений чай нормалізує виділення жовчі, полегшує перетравлення їжі, стимулює обмін речовин, допомагає контролювати рівень цукру. Це особливо важливо для людей із предіабетом чи надмірною вагою.

М’яко виводить токсини та підтримує нирки. Регулярне вживання зеленого чаю допомагає організму очиститися від продуктів обміну, зменшуючи навантаження на нирки та печінку. Головне, не перевищувати рекомендовану норму.

Скільки потрібно пити зеленого чаю на день

Оптимальна кількість — до 5 склянок зеленого чаю на день, приблизно 750-1000 мл. Але важливо дотримуватися правил:

Реклама