Нова заборона для рибалок в Україні: за що каратимуть від 1 червня

Риба / © Associated Press

Для збереження та відновлення популяції водних мешканців, в Україні час від часу встановлюють сезонні заборони на їх вилов. Ці обмеження стосуються не лише риби.

Одна з таких заборон стартує від 1 червня 2026 року, пише Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Щоб створити сприятливі умови для розмноження мідій і креветок, у Чорному морі від 1 червня запроваджуються тимчасові обмеження на їхній промисловий та любительський вилов. Заборона на лов креветок діятиме до 31 липня включно, а на мідії — до 30 серпня.

На водосховищах, зокрема Дніпровського каскаду, ставках і лиманах нерестові обмеження продовжують діяти. Тут рибалити можна тільки з берега та поза нерестовищами, використовуючи спінінг з однією штучною приманкою або гачкові снасті з максимум двома гачками на одну особу.

Також категорично заборонено ловити рідкісні види з Червоної книги України, серед яких: європейський харіус, дунайський і чорноморський лосось, причорноморський вирезуб, дніпровська марена, в’язь, підуст, золотий карась, стерлядь, білуга, осетер, севрюга та інші.

