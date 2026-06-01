Нова заборона для рибалок в Україні: за що каратимуть від 1 червня

Для збереження рівноваги екосистеми держава визначила суворі норми щодо допустимої кількості вилову.

Риба / © Associated Press

Для збереження та відновлення популяції водних мешканців, в Україні час від часу встановлюють сезонні заборони на їх вилов. Ці обмеження стосуються не лише риби.

Одна з таких заборон стартує від 1 червня 2026 року, пише Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Щоб створити сприятливі умови для розмноження мідій і креветок, у Чорному морі від 1 червня запроваджуються тимчасові обмеження на їхній промисловий та любительський вилов. Заборона на лов креветок діятиме до 31 липня включно, а на мідії — до 30 серпня.

На водосховищах, зокрема Дніпровського каскаду, ставках і лиманах нерестові обмеження продовжують діяти. Тут рибалити можна тільки з берега та поза нерестовищами, використовуючи спінінг з однією штучною приманкою або гачкові снасті з максимум двома гачками на одну особу.

Також категорично заборонено ловити рідкісні види з Червоної книги України, серед яких: європейський харіус, дунайський і чорноморський лосось, причорноморський вирезуб, дніпровська марена, в’язь, підуст, золотий карась, стерлядь, білуга, осетер, севрюга та інші.

Раніше ми писали про важливе сезонне обмеження — заборона на вилов раків. Вона діє через те, що взимку ці тварини проходять критично важливі етапи свого життєвого циклу: линяння, формування ікри та розмноження.

