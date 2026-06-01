Заборона електросамокатів для дітей не діє: експерт назвав ефективніший спосіб

Повна заборона на використання електросамокатів дітьми не зможе розв’язати проблему безпеки на вулицях, а лише підігріє інтерес підлітків до небезпечного транспорту.

Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ24» заявив експерт з питань безпеки Денис Михальченко.

Чому заборони не працюють

За словами експерта, жорсткі табу часто мають зворотний ефект. Замість того, щоб просто забороняти дітям кататися, державі та суспільству необхідно зосередитися на вікових обмеженнях та профільній освіті.

«Діти мають проходити спеціальні курси безпечного користування самокатами, перш ніж виїжджати на дорогу чи тротуар», — наголосив Михальченко.

Відповідальність — на батьках

Поки в Україні правила користування персональним електротранспортом для неповнолітніх не врегульовані на законодавчому рівні, вся відповідальність за безпеку підлітків лягає виключно на їхніх батьків.

Експерт закликав дорослих не ставитися до електросамокатів як до звичайних іграшок. Саме батьки повинні тверезо оцінити, чи володіє їхня дитина достатніми навичками та чи готова вона безпечно й адекватно користуватися такою потужною технікою у місті.

Що кажуть у патрульній поліції

Раніше начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив про те, що дітям віком до 14 років потрібно заборонити виїжджати на дороги на електросамокатах. За словами Білошицького, нині українське законодавство фактично не регулює питання використання такого транспорту на дорогах загального користування, зокрема не визначає мінімальний вік користувачів.

«Великою небезпекою є діти на самокатах, на столичних дорогах зокрема. У нас не врегульовано вік, з якого можна користуватися такими транспортними засобами на дорогах загального користування», — сказав він.

Білошицький зазначив, що через відсутність чітких норм правоохоронці наразі не мають правових механізмів реагування на подібні ситуації.

У поліції пропонують встановити мінімальний вік водія самоката на рівні 14 років для пересування дорогами загального користування.

Водночас Олексій Білошицький наголосив, що остаточне рішення щодо таких змін ухвалюватимуть народні депутати під час розгляду відповідного законопроєкту.

Нагадаємо, нещодавно у Львові сталася чергова трагедія, пов’язана з використанням небезпечного транспорту. 14-річний підліток на електросамокаті збив та травмував дворічну дівчинку. Трагедія з дитиною у Львові вивела проблему електросамокатів на новий рівень: в Україні вже понад вісімсот постраждалих, але чітких правил для легкого електротранспорту досі немає.

