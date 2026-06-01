Наслідки атаки / © ДСНС

Уночі росіяни атакували дронами Чернігівську область. На місцях влучань виникли пожежі.

Про це повідомили у ДСНС.

«На Чернігівщині внаслідок російського удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них — троє дітей», — йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА В’ячеслав Чаус уточнив деталі атаки: «Учора пізно ввечері росіяни вдарили „Геранню“ по будинку культури в селі Сновської громади. Постраждали люди. Це троє жінок — 57, 58 і 61 рік. І троє підлітків — двом хлопчикам по 14 років, одному — 15. Чотирьох людей ушпиталили, решта лікуються амбулаторно».

Які ще наслідки атаки:

У селі Сновське Корюківського району внаслідок влучання виникла пожежа в будинку культури

У селищі Ріпки через атаку пошкоджено приватне домогосподарство

Рятувальники оперативно ліквідовували пожежі на територіях підприємств, у приватному секторі, на об’єктах інфраструктури та транспортних засобах.

Наслідки атаки РФ / © ДСНС

Нічна атака по Україні — останні новини

Ворог потужно атакував Одесу — є постраждалі. За даними місцевої влади, минулося без жертв.

Станом на 7:00, внаслідок двох нічних атак на місто, постраждали п’ятеро людей. Двох госпіталізовано, двом надали допомогу на місці, ще одна людина від госпіталізації відмовилася.

Безпілотник типу «Герань-2» атакував житловий сектор у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару пошкоджено дошкільний навчальний заклад та кілька житлових будинків.

Уночі Харків перебував під ворожою атакою. За останніми даними, четверо постраждалих.

