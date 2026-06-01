Чернігівщина у вогні після атаки РФ — серед постраждалих є діти (фото)
Ворог влаштував повітряну атаку, застосувавши ударні дрони.
Уночі росіяни атакували дронами Чернігівську область. На місцях влучань виникли пожежі.
Про це повідомили у ДСНС.
«На Чернігівщині внаслідок російського удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них — троє дітей», — йдеться у повідомленні.
Очільник ОВА В’ячеслав Чаус уточнив деталі атаки: «Учора пізно ввечері росіяни вдарили „Геранню“ по будинку культури в селі Сновської громади. Постраждали люди. Це троє жінок — 57, 58 і 61 рік. І троє підлітків — двом хлопчикам по 14 років, одному — 15. Чотирьох людей ушпиталили, решта лікуються амбулаторно».
Які ще наслідки атаки:
У селі Сновське Корюківського району внаслідок влучання виникла пожежа в будинку культури
У селищі Ріпки через атаку пошкоджено приватне домогосподарство
Рятувальники оперативно ліквідовували пожежі на територіях підприємств, у приватному секторі, на об’єктах інфраструктури та транспортних засобах.
Нічна атака по Україні — останні новини
Ворог потужно атакував Одесу — є постраждалі. За даними місцевої влади, минулося без жертв.
Станом на 7:00, внаслідок двох нічних атак на місто, постраждали п’ятеро людей. Двох госпіталізовано, двом надали допомогу на місці, ще одна людина від госпіталізації відмовилася.
Безпілотник типу «Герань-2» атакував житловий сектор у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару пошкоджено дошкільний навчальний заклад та кілька житлових будинків.
Уночі Харків перебував під ворожою атакою. За останніми даними, четверо постраждалих.