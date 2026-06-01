Президент Румынии сделал циничное заявление об атаках РФ по Украине

Президент Румынии Никушор Дан / © Associated Press

Президент Румынии Никушор Дан сделал противоречивое заявление относительно российских атак на украинские города. Вместо требований прекратить агрессию, он призвал РФ избегать инцидентов на румынской территории.

Заявления Дана прозвучало во время его интервью британской BBC.

Отвечая на вопрос ведущих относительно действий Румынии в этой ситуации, президент признал, что случаи с дронами становятся все более серьезной проблемой для его страны.

«У нас за последние два года было, наверное, 20 или 30 инцидентов с дронами. Сначала у них не было взрывчатки. Около месяца назад был еще один, со взрывчаткой, который к счастью не взорвался», — рассказал Дан.

На основе этого он заявил, что Россия должна скорректировать характер своих атак и продолжать удары по Украине таким образом, чтобы они не создавали угрозы для Румынии.

«Это становится угрозой для румынских граждан. Поэтому когда россияне бьют по (украинским) городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут повреждений румынским гражданам«, — заявил президент и предупредил, что в противном случае может выслать посла РФ из страны.

Заметим, что во время этого интервью Дан ни разу не упомянул о незаконном характере российских ударов по Украине и необходимости их прекращения. Вместо этого он акцентировал лишь на том, чтобы атаки по украинским целям не представляли угрозы для граждан Румынии.

Падение российского дрона в Румынии — последние новости

После инцидента с падением российского дрона в Румынии Италия ускорила отправку военного контингента для усиления восточного фланга НАТО. Уже 15 июня на базу Михая Когелничану прибудут около 100 итальянских военных и боевые самолеты. В течение месяца они будут обучать румынских коллег противодействию воздушным угрозам и борьбе с БпЛА.

Заметим, румынские эксперты официально подтвердили, что 29 мая в жилой дом в городе Галац попал именно российский беспилотник «Герань-2». Выводы основываются на идентичности найденных обломков, двигателя, навигационных систем и маркировки с другими российскими дронами, обнаруженными ранее.

Дан отметил серьезность инцидента, из-за которого пострадали люди и было повреждено имущество, и возложил полную ответственность на Россию. Результаты расследования будут переданы союзникам по НАТО и ЕС для дальнейшего реагирования.

